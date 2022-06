A Verona ‘scoppia’ la pace tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. (Di venerdì 10 giugno 2022) Centrodestra diviso e litigioso, al pari del centrosinistra, come nella peggiore tradizione italiana, ma che poi alla vigilia del voto, magicamente, si ricompatta! pace fatta tra Girorgia Meloni e Matteo Salvini, nonostante la leader di FdI ormai abbia largamente superato nei sondaggi il leghista, attestandosi sullo scalino più alto del podio del centrodestra: Fratelli d’Italia Leggi su freeskipper (Di venerdì 10 giugno 2022) Centrodestra diviso e litigioso, al pari del centrosinistra, come nella peggiore tradizione italiana, ma che poi alla vigilia del voto, magicamente, si ricompatta!fatta tra Girorgia, nonostante la leader di FdI ormai abbia largamente superato nei sondaggi il leghista, attestandosi sullo scalino più alto del podio del centrodestra: Fratelli d’Italia

Salvini - Meloni, a Verona l'abbraccio della pace Alle 21.10 a Verona 'scoppia' la pace tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il capo leghista sale sul palco della kermesse a sostegno del sindaco uscente, Federico Sboarina, e interrompe l'intervento della leader ... Verona, il candidato della Lega invia lettere elettorali "alla cortese attenzione del Capofamiglia" ... "Questa è la considerazione delle destre per le donne" A Sboarina , in provincia di Verona , il candidato della Lega invia lettere elettorali 'alla cortese attenzione del Capofamiglia' e scoppia una ...