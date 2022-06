Uomini e Donne, Luigi Mastroianni rivela quando è prevista la nascita del suo primo figlio e quale nome vorrebbe dargli (Di giovedì 9 giugno 2022) Luigi Mastroianni, ex tronista siciliano di Uomini e Donne, sta per diventare papà. L’ex volto del dating show è fidanzato dal 2020 con Anna Scuderi ed è stato intervistato da Uomini e Donne Magazine al quale ha raccontato le emozioni di questa attesa. La notizia della gravidanza è stata inaspettata ed è arrivata in un periodo un po’ complicato per Luigi. Gli è servita per concentrarsi sugli aspetti positivi della vita. Nel corso dell’intervista ha dichiarato che ha un po’ di timore nel non riuscire ad essere un bravo padre, ma crede che questo sia un sentimento condiviso da tutti i futuri papà responsabili. Mastroianni ha rivelato che lui ed Anna non sono ancora a conoscenza del sesso del loro primo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 giugno 2022), ex tronista siciliano di, sta per diventare papà. L’ex volto del dating show è fidanzato dal 2020 con Anna Scuderi ed è stato intervistato daMagazine alha raccontato le emozioni di questa attesa. La notizia della gravidanza è stata inaspettata ed è arrivata in un periodo un po’ complicato per. Gli è servita per concentrarsi sugli aspetti positivi della vita. Nel corso dell’intervista ha dichiarato che ha un po’ di timore nel non riuscire ad essere un bravo padre, ma crede che questo sia un sentimento condiviso da tutti i futuri papà responsabili.hato che lui ed Anna non sono ancora a conoscenza del sesso del loro...

