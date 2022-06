Spotify down, disagi in tutta Italia con la piattaforma di streaming: l’hashtag #spotifydown finisce in trend (Di giovedì 9 giugno 2022) “Spotify down. E io sono in viaggio, spettacolo”, “Spotify che ca**o vai in down che ho un esame”, “Ci mancava solo questa”, “Io che controllo twitter per vedere se Spotify è down”. Nelle ultime ore Twitter è stato letteralmente invaso dai commenti di chi è corso a lamentarsi dei problemi con Spotify, tanto che l’hashtag #Spotifydown è entrato nei trending topic. A confermare il disservizio è il sito downdetector, che ha confermato come per diverse ore, dalla tarda mattinata di oggi fino al primo pomeriggio, la piattaforma di streaming musicale fosse irraggiungibile. Problemi e disagi si sono registrati anche in altri Paesi, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) “. E io sono in viaggio, spettacolo”, “che ca**o vai inche ho un esame”, “Ci mancava solo questa”, “Io che controllo twitter per vedere se”. Nelle ultime ore Twitter è stato letteralmente invaso dai commenti di chi è corso a lamentarsi dei problemi con, tanto cheè entrato neiing topic. A confermare il disservizio è il sitodetector, che ha confermato come per diverse ore, dalla tarda mattinata di oggi fino al primo pomeriggio, ladimusicale fosse irraggiungibile. Problemi esi sono registrati anche in altri Paesi, con ...

