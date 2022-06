Advertising

NewNotizie

Di Fabio S - 09/06/2022 I sistemi smart home sono sempre più diffusi per comodità e sicurezza, ma fate attenzione se bucati la vostra privacy è in grave pericolo. Sempre più persone al giorno d'oggi ...Le vite degli altri.con una massiccia dose di morbosità nel privato, nell'intimità del proprio io più personale. Negli spogliatoi di una palestra o della piscina, in camera da letto, neldi casa, nelle ... Spiati in bagno, in camera da letto, ovunque: attenzione ai sistemi di Smart Home Immagini private da case e palestre in cambio di pochi euro. Ladri e clienti sicuri dell'impunità: "Non ci scopriranno mai" ...Bastavano 20 euro per spiare dal buco della serratura ignare famiglie, vittime di un “Grande fratello” criminale che coglieva ogni momento della giornata, intimità inclusa.