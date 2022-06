Advertising

Omicron 5 traina i contagi, l'identikit della variante

Secondo uno studio Usa, BA.5 sarebbe oltre quattro volte più in grado di dribblare le nostre difese rispetto a BA.2 , la sottovariante diche ha contribuito alla marea di casi lo scorso ...E' scritto nei geni, il nuovodella variantedel virus SarsCoV2 . Nuovi dati spiegano la sua grande capacità di trasmettersi, che ovunque sta facendo impennare la curva dell'epidemia di Covid - 19 e nello stesso ... Omicron 5, identikit della variante che fa risalire i contagi. Gli aspetti che preoccupano Anche in Italia frena il calo dei nuovi casi. BA.5 sarebbe oltre quattro volte più in grado di dribblare le nostre difese rispetto a BA.2 ...I casi riprendono in divers eparti del mondo. BA.5 è sotto monitoraggio delle autorità sanitarie mondiali dalla metà di maggio, insieme ...