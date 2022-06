Nations League, Alaba: «Ragnick è un allenatore di livello mondiale» (Di giovedì 9 giugno 2022) Le parole di David Alaba sul ct dell’Austria Ralph Ragnick, dopo il suo addio al Manchester United: «Non gli hanno dato tempo» Il capitano dell’Austria David Alaba parla dal ritiro della sua nazionale. Di seguito le sue parole sul nuovo CT Ragnick, fresco di separazione dal Manchester United. «Rangnick è stato molto bravo, vedi che ha ottimi piani e come lavora sul campo. Non vuole che gli avversari respirino, è una cosa buona per noi. Lo conosco da quando ho 18 anni, è un tecnico di livello mondiale. Quello che ha fatto in passato è speciale, lo ha fatto vedere con Lipsia, Salisburgo e Hoffenheim. A Manchester non gli hanno dato tempo: ha sempre un buon piano e di calcio ne sa molto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Le parole di Davidsul ct dell’Austria Ralph, dopo il suo addio al Manchester United: «Non gli hanno dato tempo» Il capitano dell’Austria Davidparla dal ritiro della sua nazionale. Di seguito le sue parole sul nuovo CT, fresco di separazione dal Manchester United. «Rangnick è stato molto bravo, vedi che ha ottimi piani e come lavora sul campo. Non vuole che gli avversari respirino, è una cosa buona per noi. Lo conosco da quando ho 18 anni, è un tecnico di. Quello che ha fatto in passato è speciale, lo ha fatto vedere con Lipsia, Salisburgo e Hoffenheim. A Manchester non gli hanno dato tempo: ha sempre un buon piano e di calcio ne sa molto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

