Musica per l’Ucraina, un concerto per le popolazioni colpite dalla guerra (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono fuggite dalla guerra, hanno vissuto l’incredibile, hanno temuto per la loro vita, eppure il loro pensiero è aiutare il loro popolo in difficoltà. È così che nasce “Musica per l’Ucraina” il concerto organizzato al Duomo di Monreale venerdì 10 giugno alle ore 18.30. Svitlana Ostrova e Tetiana Veherinska, organista l’una e flautista l’altra, hanno le idee chiare: si esibiranno in concerto per raccogliere fondi destinati ad aiutare la popolazione ucraina colpita dalla guerra. Non prenderanno un centesimo per sé stesse, anche se di aiuto ne avrebbero davvero bisogno ma tutto il ricavato sarà devoluto alla Caritas Ucraina. Anzi, le due artiste hanno raggiunto la Sicilia a loro spese e, ospitate da una famiglia monrealese-ucraina, hanno messo a ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono fuggite, hanno vissuto l’incredibile, hanno temuto per la loro vita, eppure il loro pensiero è aiutare il loro popolo in difficoltà. È così che nasce “per” ilorganizzato al Duomo di Monreale venerdì 10 giugno alle ore 18.30. Svitlana Ostrova e Tetiana Veherinska, organista l’una e flautista l’altra, hanno le idee chiare: si esibiranno inper raccogliere fondi destinati ad aiutare la popolazione ucraina colpita. Non prenderanno un centesimo per sé stesse, anche se di aiuto ne avrebbero davvero bisogno ma tutto il ricavato sarà devoluto alla Caritas Ucraina. Anzi, le due artiste hanno raggiunto la Sicilia a loro spese e, ospitate da una famiglia monrealese-ucraina, hanno messo a ...

