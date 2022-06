Miriam Leone splendida: micro top e abito leggerissimo (Di giovedì 9 giugno 2022) Miriam Leone ha conquistato il titolo di regina dei gala estivi con due look sensazionali e ad alta seduzione con un magnifico top a fiori e un abito neoromantico di Fendi. Ma procediamo con ordine. Miriam Leone, il micro top a forma di fiore Miriam Leone è volata a Parigi per un party esclusivo, organizzato da Bulgari, all’Ambassede d’Italie en France, dove sono stati presentati alcuni dei pezzi più esclusivi dell’alta gioielleria, realizzati dal noto marchio italiano. Miriam si è presentata al gala indossa un micro top a forma di rosa, color crema, vera tendenza di quest’estate, che ha abbinato a una lunga gonna a tubino nera. Ai piedi per dare slancio alla figura, calzava sandali gioiello metallizzati, coordinati a ... Leggi su dilei (Di giovedì 9 giugno 2022)ha conquistato il titolo di regina dei gala estivi con due look sensazionali e ad alta seduzione con un magnifico top a fiori e unneoromantico di Fendi. Ma procediamo con ordine., iltop a forma di fioreè volata a Parigi per un party esclusivo, organizzato da Bulgari, all’Ambassede d’Italie en France, dove sono stati presentati alcuni dei pezzi più esclusivi dell’alta gioielleria, realizzati dal noto marchio italiano.si è presentata al gala indossa untop a forma di rosa, color crema, vera tendenza di quest’estate, che ha abbinato a una lunga gonna a tubino nera. Ai piedi per dare slancio alla figura, calzava sandali gioiello metallizzati, coordinati a ...

