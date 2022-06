L’inflazione galoppa e per le famiglie si prospettano tempi duri. Già perso 1.240 euro di potere d’acquisto (Di giovedì 9 giugno 2022) Gli interventi di sostegno al reddito che il governo ha approvato negli ultimi mesi sono stati una “boccata di ossigeno” per molte famiglie, ma non sono sufficienti nel medio-lungo periodo a tutelare i lavoratori dipendenti e i pensionati dalla perdita di potere d’acquisto derivante dall’aumento delL’inflazione. Secondo uno studio elaborato dal Servizio fisco, previdenza e welfare della Uil, infatti, per una famiglia composta da una coppia con 1 o più minori a carico la perdita totale sul semestre è di 1240,8 euro. Con l’inclusione dei bonus, tale perdita viene parzialmente compensata ma rimane rilevante e gravosa per il bilancio famigliare, pari a 505,94 euro. Ben il 41% del potere d’acquisto perso non viene recuperato. “Gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) Gli interventi di sostegno al reddito che il governo ha approvato negli ultimi mesi sono stati una “boccata di ossigeno” per molte, ma non sono sufficienti nel medio-lungo periodo a tutelare i lavoratori dipendenti e i pensionati dalla perdita diderivante dall’aumento del. Secondo uno studio elaborato dal Servizio fisco, previdenza e welfare della Uil, infatti, per una famiglia composta da una coppia con 1 o più minori a carico la perdita totale sul semestre è di 1240,8. Con l’inclusione dei bonus, tale perdita viene parzialmente compensata ma rimane rilevante e gravosa per il bilancio famigliare, pari a 505,94. Ben il 41% delnon viene recuperato. “Gli ...

Non_Sa_Di_Tappo : @cavicchioli io non sono nessuno per carità, ma questo signore è al corrente che nel frattempo è scoppiata una pand… - FalcoMala : Caxxo importa se la benzina è alle stelle, l’elettricità costa come un kilo di ciliegie, se l’inflazione galoppa… n… - zatopek64 : @CottarelliCPI Le autosanzioni ci stanno ammazzando, l'inflazione galoppa,Gnonto ha rivitalizzato l'Italiae avremo… - V_Mazzotta : @OmnibusLa7 @GiuseppeConteIT se non portate il #salario #minimo almeno a 9€ dopo l'#estate scoppia la #protesta… - DemarchiFra : Un salario minimo con l’inflazione che galoppa? Perché non ci ho pensato prima -