L’escursione ai Castelli si trasforma in incubo | arriva la notte e il 21enne si perde nel bosco

(Di giovedì 9 giugno 2022) Voleva solo fare un’escursione, magari passeggiare e stupirsi di fronte a un tramonto. E invece, quell’idea si è presto concretizzata sì, ma in un. Perché lui, un ragazzo di 21 anni, che era partito alle 18 e si era incamminato nella zona boscata, quella limitrofa al lago di Albano, ha perso l’orientamento. Da lì la paura di restare da solo, di non riuscire a fare ritorno a casa. Il ‘ritrovamento’ del ragazzo scomparso ad Albano Alle 21 di ieri sera i Vigili del Fuoco si sono messi al lavoro per rintracciare il ragazzo: hanno individuato la sua posizione, ma il sentiero così tortuoso ha fatto ‘tardare’ le operazioni. Non è stato certo facile, ma all’una e trenta, dopo ore di ricerche, ilè stato tratto in salvo. Scosso, impaurito, perché ha temuto il peggio, fortunatamente ha potuto riabbracciare i suoi cari. Sul posto anche il personale ...