Il giorno più bello | la recensione | Un matrimonio e molti disastri

La recensione de Il giorno più bello, l'esordio alla regia di Andrea Zalone che si affida al remake di quel gioiello di comicità di C'est la Vie - Prendila come viene. Nel 2017 con C'est la Vie - Prendila come viene la coppia di registi formata da Eric Toledano e Olivier Nakache, firmava un gioiello di comicità esplosiva in cui ogni gag funzionava alla perfezione e il cast di attori reggeva per tutto il tempo una folle storia di inciampi ed equivoci attorno a un banchetto di nozze. Un film di successo apprezzato in Francia, e non solo, da critica e pubblico, con ben nove nomination ai premi César e due candidature agli European Film Awards.

