Emilio Fede, Kevin Dellino lo invita a tornare in tv: "Io mi voglio inginocchiare, lei ha ancora tanto da dare e da dire". Lui scoppia in lacrime (Di giovedì 9 giugno 2022) Una scena surreale, di quel grottesco quasi straziante, che fa male al cuore. E' diventata virale sul web la scena in cui Kevin Dellino, il conduttore del talk show "Punti di vista" in onda sull'emittente Go-Tv (canale 68 del digitale terrestre), si è inginocchiato davanti ad Emilio Fede e con fare teatrale gli ha proposto di condurre con lui il programma, facendo crollare il lacrime l'ex direttore del Tg4 quasi novantenne. "Chiedo scusa se sono fuori luogo, ma io mi voglio inginocchiare di fronte a lei – ha detto Dellino prostrandosi ai piedi di Fede e porgendogli un microfono a mo' di anello di fidanzamento -. Perché lei ha ancora tanto da dare e da ...

