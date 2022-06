Call of Duty Modern Warfare 2 annunciato con Trailer e dettagli (Di giovedì 9 giugno 2022) Activision annuncia ufficialmente Call of Duty Modern Warfare 2, con una lunga serie di dettagli ed un primo Trailer che vi riportiamo a seguire, anticipandovi che uscirà il 28 Ottobre. Testimone e vivi ciò che ha reso la Task Force 141 la squadra iconica e leggendaria che è mentre l’azione riprende dopo l’azione straziante e mozzafiato di Call of Duty: Modern Warfare (2019). Lo sviluppatore Infinity Ward non ha lasciato nulla di intentato per creare una nuova esperienza da batticuore per i giocatori. La prossima campagna globale della Task Force 141. Multigiocatore coinvolgente e di livello mondiale. Un’esperienza evoluta delle Operazioni Speciali. Il tutto accuratamente realizzato con gameplay e innovazioni ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 9 giugno 2022) Activision annuncia ufficialmenteof2, con una lunga serie died un primoche vi riportiamo a seguire, anticipandovi che uscirà il 28 Ottobre. Testimone e vivi ciò che ha reso la Task Force 141 la squadra iconica e leggendaria che è mentre l’azione riprende dopo l’azione straziante e mozzafiato diof(2019). Lo sviluppatore Infinity Ward non ha lasciato nulla di intentato per creare una nuova esperienza da batticuore per i giocatori. La prossima campagna globale della Task Force 141. Multigiocatore coinvolgente e di livello mondiale. Un’esperienza evoluta delle Operazioni Speciali. Il tutto accuratamente realizzato con gameplay e innovazioni ...

Advertising

RodriDarkar19 : Nononono la adrenalina que te da call of duty - infoitscienza : Call of Duty: Modern Warfare 2, il reveal trailer è trapelato in rete, beta prima su PS5 e PS4 - marroyave813 : RT @akihabarablues: Call of Duty Modern Warfare II. Comienza una nueva era. #AKB #modernwarfare2 @CallofDutyES - akihabarablues : Call of Duty Modern Warfare II. Comienza una nueva era. #AKB #modernwarfare2 @CallofDutyES - Tech_Gaming_it : Call of Duty Modern Warfare 2: Tutte le Edizioni -