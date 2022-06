Calcio: Rovella risponde a Gustavsson, pari con rammarico per gli azzurrini in Svezia (Di giovedì 9 giugno 2022) Helsingborg, 9 giu. -(Adnkronos) - Pareggio con rammarico per gli azzurrini in Svezia. Nel primo match point a disposizione dell'Italia Under 21 per approdare agli Europei, i ragazzi di Nicolato non vanno oltre l'1-1 che regala loro la matematica certezza del secondo posto che varrebbe i playoff a settembre ma viste le tante occasione mancate nella ripresa lascia l'amaro in bocca. Martedì, ad Ascoli, il match con l'Irlanda, per cercare di chiudere in testa e qualificarsi direttamente. Dopo 9' l'Italia è già costretta a inseguire: il gol svedese arriva sugli sviluppi di un angolo, dopo un rinvio sbagliato da Cambiaso che favorisce il tiro di Gustavsson, sul quale c'è la deviazione decisiva di parisi. La migliore occasione per gli azzurrini arriva quasi sul finire del primo tempo, con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Helsingborg, 9 giu. -(Adnkronos) - Pareggio conper gliin. Nel primo match point a disposizione dell'Italia Under 21 per approdare agli Europei, i ragazzi di Nicolato non vanno oltre l'1-1 che regala loro la matematica certezza del secondo posto che varrebbe i playoff a settembre ma viste le tante occasione mancate nella ripresa lascia l'amaro in bocca. Martedì, ad Ascoli, il match con l'Irlanda, per cercare di chiudere in testa e qualificarsi direttamente. Dopo 9' l'Italia è già costretta a inseguire: il gol svedese arriva sugli sviluppi di un angolo, dopo un rinvio sbagliato da Cambiaso che favorisce il tiro di, sul quale c'è la deviazione decisiva disi. La migliore occasione per gliarriva quasi sul finire del primo tempo, con ...

