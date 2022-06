ANDY WARHOL E LA SUA POP ART CONQUISTANO L’ABRUZZO

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 9 giugno 2022) Una mostra a Montorio al Vomano, a L’Aquila 3 opere dell’artista da Gliubich Casa d’Aste L’Aquila, Palazzo Cipolloni CannellaL’AQUILA – Nonostante la guerra in Ucraina e le conseguenze economiche derivanti da due anni di pandemia, il mercato dell’arte è in piena salute. Lo dimostra la recente vendita all’asta di “Shot Sage Blue Marilyn”, opera del re della Pop Art, l’iconico ritratto di Marilyn Monroe del 1964, realizzato due anni dopo la drammatica e per certi versi ancora misteriosa morte dell’attrice, avvenuta nell’agosto 1962 quando aveva 36 anni. L’opera, di proprietà della Fondazione Thomas e Doris Ammann, battuta all’asta il 9 maggio scorso da Christie’s a New York per 170 milioni di dollari e acquistata con tasse e commissioni a 195 milioni dal mercante d’arte americano Larry Gagosian, ha superato di molto il record del prezzo ...