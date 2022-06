Aggredisce la convivente e i carabinieri | arrestato 45enne

(Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Prima ha minacciato e aggredito lain stato di gravidanza; poi ha bruciato gli abiti della compagna che erano nell’armadio; e infine ha inseguito la donna nell’abitazione in cui aveva trovato rifugio, dando alle fiamme l’auto del proprietario di casa, un conoscente della donna. E’ accaduto a Caserta, protagonista undai. L’uomo ha aggredito anche i militari che cercavano di fermarlo e i vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme. La donna ha raccontato aidei continui maltrattamenti subiti per mano del compagno, che non aveva mai denunciato per paura. Ilè ora agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

AGGRESSIONE, LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI L'aggressore, non contento, ha quindi dato alle fiamme gli abiti dellapresenti nell'armadio della dimora coniugale e successivamente si è recato ...Minaccia edla compagna, in stato di gravidanza, e oppone resistenza nei confronti dei Carabinieri intervenuti, che lo arrestano. È successo a Caserta, a finire in manette un 45enne del ... Aggredisce convivente incinta, le brucia i vestiti e l'auto di un conoscente L’uomo, un 45enne, si è poi scagliato contro i carabinieri intervenuti in difesa della donna e risponde ora di resistenza a pubblico ufficiale. È stato posto ai domiciliari ...CASERTA - I carabinieri della Stazione di Casagiove hanno tratto in arresto, un 45enne del posto. L’uomo, da ritenersi innocente fino a sentenza irrevocabile, nel corso della mattinata odierna, ha min ...