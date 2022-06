WTA ‘s-Hertogenbosch 2022 | la pioggia rimanda tutto a domani

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Giornata davvero sfortunata al WTA 250 di ‘s-. In Gran Bretagna lanon ha sorriso agli organizzatori e il torneo si è fermato dopo neanche una partita. Le uniche a scendere in campo quest’oggi sono state infatti Aryna Sabalenka e l’olandese Arianne Hartono: le due tenniste hanno giocato solo un set (vinto per 6-2 della bielorussa) e poi sono state costrette ad uscire dal rettangolo di gioco. La conseguenza di questa brutta giornata è un giovedì che vedrà andare in scena tutti gli ottavi di finale. Qui di seguito il programma di. ATP Stoccarda, Matteo Berrettini torna e sconfigge Albot in 3 set. Ora aspetta Sonego RISULTATI DI GIORNATA A. Sabalenka (BLR) (1) – A. Hartono (NED) 6-2 sospesa e rinviata aPROGRAMMA DI GIOVEDÌ 9 GIUGNO Dalle ...

Advertising

MercRF : RT @livetennisit: WTA 250 s’Hertogenbosch e Nottingham e WTA 125 Valencia: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Camila Giorgi a… - sportface2016 : #Tennis, Atp e Wta #sHertogenbosch 2022: partite maschili e femminili interrotte causa pioggia - livetennisit : WTA 250 s’Hertogenbosch e Nottingham e WTA 125 Valencia: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Camila Gi… - infoitsport : Atp e Wta 's-Hertogenbosch 2022: programma e orari di martedì 7 giugno - infoitsport : WTA 's-Hertogenbosch 2022, risultati 7 giugno: avanzano Sabalenka, Bencic e Mertens -

Il programma , gli orari e l'ordine di gioco dell' Atp e250 di 's -2022 , per quanto concerne la giornata di giovedì 9 giugno. Si preannuncia un giorno molto intenso in terra olandese, dove a causa della pioggia si sono giocate ...Pioggia guasta feste a , in Olanda . Tutte le partite, sia maschili che femminili, sull'erba olandese sono state infatti interrotte dopo pochi minuti di gioco a causa della pioggia. Le partite in ...Dopo Emma Raducanu la zurighese supera in due set la britannica Heather Watson, mentre in Olanda Belinda Bencic viene fermata dalla pioggia ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp e Wta 250 di 's-Hertogenbosch 2022, per quanto concerne la giornata di giovedì 9 giugno.