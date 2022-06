Vite al limite su Real Time: la storia di Lupe Samano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il giorno 11 luglio 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima e quattordicesima puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Lupe Samano (detta Lupita). Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un caso talmente particolare da decidere di dividere la vicenda in due puntate che chiusero di fatto la stagione. Vite al limite – Lupe Samano Lupita, la protagonista, ha 39 anni, vive a San Bernardino nello stato di California, e all’inizio del suo percorso pesa ben 291 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati considerevoli, perdendo ben 136 kg per arrivare a 155 chilogrammi. E questo nonostante i ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il giorno 11 luglio 2016 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la tredicesima e quattordicesima puntata della stagione 4 dialcon protagonista(detta Lupita). Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un caso talmente particolare da decidere di dividere la vicenda in due puntate che chiusero di fatto la stagione.alLupita, la protagonista, ha 39 anni, vive a San Bernardino nello stato di California, e all’inizio del suo percorso pesa ben 291 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati considerevoli, perdendo ben 136 kg per arrivare a 155 chilogrammi. E questo nonostante i ...

