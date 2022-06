Ultime Notizie Roma del 08-06-2022 ore 16:10 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale almeno un morto a Berlino dove un’auto investito da polla a charlottenburg nel cuore della città e feriti sono alcuni gravi dopo aver investito un gruppo di persone l’uomo alla guida dell’auto che è stato fermato è tornato sulla corsia e si è schiantato contro la vetrina di un negozio il luogo dell’incidente lo stesso dov’è avvenuto l’attentato del mercatino di Natale nel dicembre 2016 Si indaga per verificare se si sia trattato di un atto voluto ho dovuto all’uso di farmaci la metti arrestato per scambio elettorale politico mafioso l’ex consigliere Provinciale Pietro Pulizzi uno dei candidati di Forza Italia al consiglio comunale di Palermo per le elezioni di domenica prossima secondo la procura per essere eletto avrebbe stretto un patto con box dell’uditore costruttori Sansone storici alleati ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale almeno un morto a Berlino dove un’auto investito da polla a charlottenburg nel cuore della città e feriti sono alcuni gravi dopo aver investito un gruppo di persone l’uomo alla guida dell’auto che è stato fermato è tornato sulla corsia e si è schiantato contro la vetrina di un negozio il luogo dell’incidente lo stesso dov’è avvenuto l’attentato del mercatino di Natale nel dicembre 2016 Si indaga per verificare se si sia trattato di un atto voluto ho dovuto all’uso di farmaci la metti arrestato per scambio elettorale politico mafioso l’ex consigliere Provinciale Pietro Pulizzi uno dei candidati di Forza Italia al consiglio comunale di Palermo per le elezioni di domenica prossima secondo la procura per essere eletto avrebbe stretto un patto con box dell’uditore costruttori Sansone storici alleati ...

