rep_milano : Spiavano persone in case, palestre e piscine manomettendo le telecamere di sorveglianza: scoperte due bande in diec… - Affaritaliani : Spiavano persone in luoghi privati Operazione in 10 città -

Due gruppi criminaliin tutta Italia: un sistema finalizzato alla violazione, mediante intrusioni informatiche, di impianti di videosorveglianza installati per lo più in abitazioni private, ma anche in ...La svolta Le indagini hanno permesso di stringere sempre più il cerchio attorno allecoinvolte. Oggi le forze dell'ordine fanno sapere che ci sono due indagati. Si tratta di tecnici che ... Spiavano persone in tutta Italia, operazione Ps in 10 città - Cronaca Due gruppi criminali spiavano persone in tutta Italia: un sistema finalizzato alla violazione, mediante intrusioni informatiche, di impianti di videosorveglianza installati per lo più in abitazioni pr ...Come "Jeff" Jeffries, il protagonista del film, anche le due organizzazioni disarticolate dalle indagini spiavano le persone. Per farlo si inserivano nei sistemi informatici che governano le ...