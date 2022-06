Si è rifiutato di sostenere la guerra in Ucraina | il rabbino capo di Mosca costretto a fuggire in Ungheria

Advertising

FranceskoNew : RT @merlinoontheweb: Il Rabbino capo di Mosca ha rifiutato di sostenere l'invasione russa dell'Ucraina. Sottoposto a pressione è dovuto rif… - AnnibalePia : RT @GioBernard: Il rabbino capo di Mosca Pinchas Goldschmidt si è rifiutato di sostenere pubblicamente l' 'operazione speciale' e ha dovuto… - ereike05 : Il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, è fuggito dalla Russia dopo essere stato sottoposto a pressioni per… - globalistIT : - Profilo3Marco : RT @Corriere: Medvedev: odio gli occidentali. Il Rabbino di Mosca scappa: si è rifiutato di sostenere l’invasione -

'Posso finalmente rendere noto a tutti - scrive la reporter sul suo account Twitter - che i miei suoceri sono stati messi sotto pressione dalle autorità perpubblicamente la 'operazione ...Il rabbino ha lasciato la Russia dopo aver subito forti pressioni perl'avvio dell'invasione dell'Ucraina e si eradi farlo. Così la decisione di abbandonare la capitale. I ...Il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, ha scelto l’esilio dopo aver subito pressioni per sostenere l’invasione dell’Ucraina. Lo ha confermato la giornalista statunitense Avital Chizhik-Goldsch ...per sostenere pubblicamente l'"operazione speciale" in Ucraina e hanno rifiutato. Sono andati in Ungheria due settimane dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Ora sono in esilio dalla comunità che hanno ...