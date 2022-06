Sclerosi multipla | camminate ' Nordic Tales' fanno tappa a Pavia

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu (Adnkronos Salute) - Un'esperienza diWalking per trascorrere una giornata a contatto con la natura, all'insegna del benessere, a beneficio delle persone con, familiari e caregiver. Fal'8° edizione di, progetto itinerante diall'aria aperta per sensibilizzare sull'importanza dello sport quale valido alleato nella cura di questa patologia neurodegenerativa che solo in Lombardia colpisce oltre 21mila persone. L'iniziativa, promossa da Sanofi con il patrocinio dell'Associazione italiana(Aism) e realizzata in collaborazione con la Scuola italiana diwalking, è organizzata a livello locale da Irccs ...

La cena di beneficenza avrà lo scopo di poter raccogliere delle donazioni utili alla ricerca per la, ma non solo. Il ricavato dell'evento sarà devoluto alla Fondazione Bambino Gesù. ...La presenza di un'atleta affetta darimarcherà il valore inclusivo della gara e quella dei ragazzi ucraini che fanno sport nello stadio del nuoto comunale saranno testimonial di ... Per cambiare il mondo della sclerosi multipla, oltre la sclerosi multipla Roma, 8 giu (Adnkronos Salute) - Un'esperienza di Nordic Walking per trascorrere una giornata a contatto con la natura, all'insegna del benessere, a ...Note di solidarietà contro la sclerosi multipla a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Al via, dal 24 al 26 giugno 2022, il Summer Music: tre giorni di musica e divertimento con concerti, ...