Rissa in spiaggia tra stranieri a Rimini: botte a colpi di ombrelloni e un dito staccato a morsi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Rissa in spiaggia tra stranieri a Rimini: botte a colpi di ombrelloni e atto di cannibalismo. Uno degli aggressori, infatti, ha staccato a morsi il dito di un avversario per poi mangiarlo. botte a colpi di ombrelloni e un dito staccato a morsi e mangiato: dinamica Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 giugno, intorno alle ore 03:00, si è verificata una violenta Rissa in spiaggia tra stranieri e Rimini durante la quale i soggetti coinvolti si sono dimenati tra i lettini degli stabilimenti e si sono colpiti a vicenda con le aste degli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 giugno 2022)intradie atto di cannibalismo. Uno degli aggressori, infatti, haildi un avversario per poi mangiarlo.die une mangiato: dinamica Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 giugno, intorno alle ore 03:00, si è verificata una violentaintradurante la quale i soggetti coinvolti si sono dimenati tra i lettini degli stabilimenti e si sonoti a vicenda con le aste degli ...

Advertising

fattoquotidiano : Rimini, rissa di notte tra quattro giovani sulla spiaggia: uno di loro stacca un pezzo di dito a un altro e lo ingo… - UmbertoRizzo1 : RT @SkyTG24: Rissa in spiaggia a Rimini, stacca un pezzo di dito a morsi al rivale e lo mangia - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #Rimini, stacca il #dito a morsi all'avversario e lo mangia: rissa in spiaggia finisce nel sangue - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Rimini, rissa di notte tra quattro giovani sulla spiaggia: uno di loro stacca un pezzo di dito a un altro e lo ingoia.… - zazoomblog : Rissa in spiaggia a Rimini stacca un pezzo di dito a morsi al rivale e lo mangia - #Rissa #spiaggia #Rimini #stacca… -