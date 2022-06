Real Madrid, UFFICIALE: rinnovo per Modric (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Real Madrid annuncia il rinnovo contrattuale di Luka Modric. Il fuoriclasse croato si è legato ai campioni d'Europa fino al 30... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilannuncia ilcontrattuale di Luka. Il fuoriclasse croato si è legato ai campioni d'Europa fino al 30...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @realmadrid | È fatta per #Tchouamèni dal @AS_Monaco - EnricoTurcato : Hanno vinto la Champions, hanno celebrato il loro successo e ora giustamente chiedono chiarezza e spiegazioni per q… - SimoneTogna : #Tchouameni: 'Nel 2018 l'Inter lo voleva, bastavano 3 milioni di euro'. Ora il calciatore potrebbe essere acquistat… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #RealMadrid, UFFICIALE: rinnovo per #Modric - cmdotcom : #RealMadrid, UFFICIALE: rinnovo per #Modric -