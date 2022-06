Portanova accusato di stupro di gruppo | rischia da 8 a 14 anni di carcere

clarnicovale : RT @CalcioFinanza: #Portanova accusato di stupro di gruppo: ha chiesto il rito abbreviato, rischia da 8 a 14 anni di carcere - CalcioFinanza : #Portanova accusato di stupro di gruppo: ha chiesto il rito abbreviato, rischia da 8 a 14 anni di carcere… - LiguriaNotizie : Rinviata udienza preliminare del processo a Portanova accusato di stupro - infoitinterno : Portanova a processo, l'ex giocatore della Juventus è accusato di violenza sessuale: oggi la prima udienza - AnsaLiguria : Rinvio udienza preliminare Portanova accusato stupro gruppo. Slittata 21/6: legale calciatore impossibilitato esser… -

Prima udienza a Siena, davanti al gup Ilaria Cornetti, per Manoloche è statodi violenza sessuale da una ragazza 21enne. Il giocatore del Genoa è imputato insieme allo zio Alessio Langella, l'amico Alessandro Cappiello e un altro ragazzo, ..., secondo l'accusa, si sarebbe reso responsabile insieme agli altri due indagati di violenza sessuale ai danni di una 21enne in un appartamento del centro di Siena la notte tra il 30 e ...Slitta al 21 giugno l'udienza preliminare a Siena per la richiesta di rinvio a giudizio per il giocatore del Genoa Manolo Portanova e altri due giovani accusati di violenza sessuale di gruppo.Il calciatore del Genoa è accusato assieme ad altre tre persone di aver violentato una ragazza di Siena durante una festa. La difesa è convinta di poter dimostrare che la ragazza fosse consenziente ...