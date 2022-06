(Di mercoledì 8 giugno 2022) "non ci sima si". Così Flavia Piccoli, deputata del Partito Democratico segretaria di Presidenza della Commissione Cultura e Istruzione della Camera, in una intervista a Radio Immagina. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Nardelli (PD): “Sulla scuola non ci si divide ma si lavora insieme” -

... che da marzo ha sostituito il compianto Luca. Carenza ... Si attendono in particolare novitàvalutazione fatta dal ...intermedi per gli anziani e la necessità di rimodulare laOss (...I docenti Anna Paola, Giuseppina Guarini, Giovanni ...base di stagionalità e luogo di produzione, senza per questo ... L'incontro tra professionisti diprovenienti da culture e ...