Nadal in stampelle, Wimbledon in dubbio (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Due giorni dopo la celebrazione del 14esimo trionfo in carriera al Roland Garros, Rafa Nadal è tornato a Mallorca. Lo spagnolo è sceso dall’auto dell’aeroporto in stampelle e si è fermato comunque a firmare autografi. Prima di rientrare, si è sottoposto al primo trattamento con radiofrequenza pulsata a cui ha deciso di fare ricorso per alleviare il dolore che deriva dalla sindrome di Muller-Weiss al piede sinistro. Nadal, che non si è sbilanciato dopo la prima seduta sull’efficacia del trattamento, non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza a Wimbledon, torneo che ha vinto per l’ultima volta nel 2010. Il problema cronico di cui soffre Nadal è una malformazione allo scafoide del piede sinistro. Si tratta di una condizione degenerativa che affligge una delle piccole ossa nella ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Due giorni dopo la celebrazione del 14esimo trionfo in carriera al Roland Garros, Rafaè tornato a Mallorca. Lo spagnolo è sceso dall’auto dell’aeroporto ine si è fermato comunque a firmare autografi. Prima di rientrare, si è sottoposto al primo trattamento con radiofrequenza pulsata a cui ha deciso di fare ricorso per alleviare il dolore che deriva dalla sindrome di Muller-Weiss al piede sinistro., che non si è sbilanciato dopo la prima seduta sull’efficacia del trattamento, non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua presenza a, torneo che ha vinto per l’ultima volta nel 2010. Il problema cronico di cui soffreè una malformazione allo scafoide del piede sinistro. Si tratta di una condizione degenerativa che affligge una delle piccole ossa nella ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? #Zverev shock: infortunio alla caviglia, si ritira e saluta Nadal in stampelle... Che sfortuna!… - fisco24_info : Nadal in stampelle, Wimbledon in dubbio: (Adnkronos) - Si è sottoposto al primo trattamento con radiofrequenza puls… - StraNotizie : Nadal in stampelle, Wimbledon in dubbio - lifestyleblogit : Nadal in stampelle, Wimbledon in dubbio - - infoitsport : Nadal in stampelle a Barcellona dopo la visita al piede -