Medvedev pensa al dopo-Putin? Risposta all’ambasciata russa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Al direttore - Domani il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti sarà all’Ilva di Taranto, in una visita a sorpresa per evitare contestazioni. L’ultima volta era stato l’allora presidente C... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Al direttore - Domani il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti sarà all’Ilva di Taranto, in una visita a sorpresa per evitare contestazioni. L’ultima volta era stato l’allora presidente C... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

StinixM : Medvedev pensa questo di tutti gli occidentali, non solo i filo russi. E molti di noi lodano l'operato di questa me… - jamesluis87 : @omoscatelli Il problema non è quel che pensa Medvedev (anche perché quelle cose non le pensa) ma quello che fa pen… - CantinoCorrado : @alessandro5161 E come pensa di fare? Medvedev soffre di una fobia, si rivolga ad uno specialista. - Turiddu50688647 : @GiovaQuez Perché non si chiede a Ttaveglio cosa pensa del post di Medvedev? - Davidlefin83 : @elevisconti Guarda che Medvedev non parla in senso lato di 'occidentali'. Piuttosto parla di gentaglia come te ,po… -