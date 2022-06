Koulibaly: “Barcellona? Non mentirò, per il momento non so niente” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Qualificazioni Coppa d’Africa – Kalidou Koulibaly parla del suo futuro a: “Barcellona? Non mentirò, per il momento non so niente”. Kalidou Koulibaly, in seguito alla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 8 giugno 2022) Qualificazioni Coppa d’Africa – Kalidouparla del suo futuro a: “? Non, per ilnon so”. Kalidou, in seguito alla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SportdelSud : ???? A termine della partita contro il #Ruanda, Kalidou #Koulibaly finalmente si esprime sul suo futuro. - Paroladeltifoso : Koulibaly: permanenza o destinazione Barcellona? Le sue parole - 100x100Napoli : #Koulibaly sul suo futuro - zielulife2 : Tra quanti matrimoni e partite 11vs11 il Barcellona riuscirà ad apparare i 40 milioni per Koulibaly? - ZonaBianconeri : RT @saltandpepper90: BOOOOOM ?? Per #Koulibaly pista Barcellona calda!?? #Salah obiettivo Juve ma a parametro zero 2023 ? #Monza su El Shaara… -