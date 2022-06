Julia Garner sarà Madonna nel biopic sulla popstar (Di mercoledì 8 giugno 2022) Julia Garner potrebbe presto diventare la Material Girl nel biopic sulla vita di Madonna. Stando a quanto riportato da Variety, infatti, all’attrice di Inventing Anna sarebbe stato offerto il ruolo della popstar nel film biografico in uscita: una pellicola dedicata all’icona musicale per eccellenza, diretta proprio dalla stessa. Vi raccomandiamo... Madonna trasforma la sua vagina in arte 3D e partorisce la sua creazione La cantante ha collaborato con l'artista Beeple per creare delle opere virtuali sulla sua visione di maternità e creatività, i cui ricavati saran... “Il progetto Madonna è in fase di sviluppo e ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 8 giugno 2022)potrebbe presto diventare la Material Girl nelvita di. Stando a quanto riportato da Variety, infatti, all’attrice di Inventing Anna sarebbe stato offerto il ruolo dellanel film biografico in uscita: una pellicola dedicata all’icona musicale per eccellenza, diretta proprio dalla stessa. Vi raccomandiamo...trasforma la sua vagina in arte 3D e partorisce la sua creazione La cantante ha collaborato con l'artista Beeple per creare delle opere virtualisua visione di maternità e creatività, i cui ricavati saran... “Il progettoè in fase di sviluppo e ...

