Inter, Marotta: “Skriniar ha un problema muscolare. Su Asllani…” | VIDEO (Di mercoledì 8 giugno 2022) Beppe Marotta, Amministratore Delegato dell'Inter, ha parlato dell'infortunio di Milan Skriniar e dell'Interesse dei nerazzurri su Asllani dell'Empoli. Queste le sue dichiarazioni ai margini dell'Assemblea della Lega Serie A. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 giugno 2022) Beppe, Amministratore Delegato dell', ha parlato dell'infortunio di Milane dell'esse dei nerazzurri su Asllani dell'Empoli. Queste le sue dichiarazioni ai margini dell'Assemblea della Lega Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Inter-#Dybala, a ore l'incontro con l'agente. Il sì può arrivare prima dell'uscita di Sanchez - DiMarzio : .@Inter | Le parole di Beppe #Marotta su Paulo #Dybala e Milan #Skriniar - TuttoMercatoWeb : #Inter, #Marotta: “#Dybala? Vediamo. Sull'infortunio di #Skriniar...' ?? @ivanfcardia - MaurizioSucci : @InteristaNon @90ordnasselA Hai ragione. Non posso che complimentarmi con Marotta per la squadra che sta facendo. U… - MaurizioSucci : @LeggendaAmbros1 @90ordnasselA Hai ragione. Non posso che complimentarmi con Marotta per la squadra che sta facendo… -