"Ho perso un amico": Carmen Di Pietro si dispera, frattura dopo la diretta (Di mercoledì 8 giugno 2022) Carmen Di Pietro ammette tutto davanti alle camere. La naufraga dell'Isola dei Famosi dichiara apertamente ciò che prova. Carmen Di Pietro (Mediasetplay screenshot)dopo la diretta dell'Isola dei Famosi sulla nuova playa c'era molto tormento da parte di Carmen Di Pietro. Scopriamo insieme che cosa è successo alla naufraga in Honduras. Ilary Blasi lunedì sera ha condotto una nuova puntata in diretta, dopo una settimana di attesa dei fan. Carmen Di Pietro è stata protagonista per essere stata scelta dal team di Soleil Sorge. Ormai il gruppo ha subito una scissione interna dalla quale sarà difficile tornare indietro.

