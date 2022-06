Guida ai tipi di argilla | colori e proprietà per ogni tipo di pelle

Leggi su dilei

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Cosa sono Le argille sono sostanze naturali composte da minerali. Vengono estratte da cave, essiccate, ripulite da impurità e macinate finemente per poi essere vendute in erboristeria e nei negozi di prodotti naturali. Le argille sono utilizzate soprattutto in cosmesi: possono essere usate pure per realizzare maschere purificanti, fanghi anticellulite e impacchi pere capelli oppure mescolate con altre argille e ossidi per ottenere il make up minerale. Alcune argille vengono usate anche a scopo terapeutico, in particolare per il benessere dell’intestino e quelle colorate vengono anche usate per l’effetto cromoterapico. Le argille sono costituite da silicati e ossidi minerali in proporzioni variabili che ne determinano differenze nel colore e nelle. In linea generale tutte le argille sono detergenti, assorbenti e purificanti ma le varie ...