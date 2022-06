Furto in un bar tabacchi: bottino ingente, avviate le indagini (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalduni (Bn) – Furto al bar tabacchi di piazza Municipio nel centro di Casalduni. ingente il bottino prelato dai malviventi, secondo una prima stima si dovrebbe aggirare intorno ai 10 mila euro. Il Furto è avvenuto questa notte, orientativamente verso le 2:30, quando i malviventi hanno fatto irruzione nell’attività commerciale, rubato contanti, gratta e vinci e sigarette. La titolare, una donna 51enne, ha quindi denunciato il Furto ai Carabinieri che hanno avviato le indagini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasalduni (Bn) –al bardi piazza Municipio nel centro di Casalduni.ilprelato dai malviventi, secondo una prima stima si dovrebbe aggirare intorno ai 10 mila euro. Ilè avvenuto questa notte, orientativamente verso le 2:30, quando i malviventi hanno fatto irruzione nell’attività commerciale, rubato contanti, gratta e vinci e sigarette. La titolare, una donna 51enne, ha quindi denunciato ilai Carabinieri che hanno avviato le. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

