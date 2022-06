Femminicidio a Vicenza: l’ex compagno che ha ucciso la donna è stato trovato morto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lidia Miljkovic aveva appena portato la figlia a scuola. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l’ex-compagno le avrebbe sparato uccidendola, attorno alle 9.30 di mercoledì 8 giugno 2022. Il Femminicidio è successo a Vicenza; ora l’uomo, che si era dato alla fuga, è stato trovato morto in un’automobile ferma in una piazzola della tangenziale ovest della città. Per trovarlo si erano mobilitati alcuni elicotteri e la polizia aveva chiesto rinforzi ai reparti speciali di Padova e Verona. Vi raccomandiamo... Omicidio Laura Ziliani: Mirto Milani, il fidanzato della figlia, confessa l’ex compagno si sarebbe avvicinato alla 42enne dopo che lei si era allontanata dalla scuola ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lidia Miljkovic aveva appena portato la figlia a scuola. Secondo quanto ricostruito fino ad ora,le avrebbe sparato uccidendola, attorno alle 9.30 di mercoledì 8 giugno 2022. Ilè successo a; ora l’uomo, che si era dato alla fuga, èin un’automobile ferma in una piazzola della tangenziale ovest della città. Per trovarlo si erano mobilitati alcuni elicotteri e la polizia aveva chiesto rinforzi ai reparti speciali di Padova e Verona. Vi raccomandiamo... Omicidio Laura Ziliani: Mirto Milani, il fidanzato della figlia, confessasi sarebbe avvicinato alla 42enne dopo che lei si era allontanata dalla scuola ...

