Covid, Costa: "Dal 15 giugno via le mascherine anche al chiuso" (Di mercoledì 8 giugno 2022) 'L'obiettivo è sempre stato creare una convivenza con il virus', ha sottolineato il sottosegretario alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 giugno 2022) 'L'obiettivo è sempre stato creare una convivenza con il virus', ha sottolineato il sottosegretario alla ...

Advertising

NicolaPorro : #Covid, migliaia di dosi di #vaccino scadute, milioni a rischio. Vanno buttate: quanto costa smaltirli ?? - leggoit : #mascherine al chiuso, dal 15 giugno addio all'#obbligo. Costa: «È il momento». Ma gli esperti si dividono ancora - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Costa: 'Dal 15 giugno via le mascherine anche al chiuso' #AndreaCosta #covid #coronavirus #mascherine #8giugno… - StracciVolano : RT @wiseman31663184: Dal 15 giugno #Costa conferma l'abbandono TOTALE delle #mascherine al chiuso Varrà anche per i trasporti pubblici? #… - zav_news : ?? #Covid_19, Sottosegretario alla Salute, Andrea #Costa: 'Dal 15 giugno via le #mascherine anche al chiuso' -