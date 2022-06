Camila Giorgi-Dart oggi, WTA Nottingham 2022: orario, canale tv, programma in chiaro, streaming (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la bella vittoria al primo turno contro la britannica Sonny Kartal, Camila Giorgi tornerà in campo quest’oggi per sfidare la padrona di casa Harriet Dart negli ottavi di finale del WTA 250 di Nottingham. L’azzurra (testa di serie n.3) partirà ovviamente favorita, ma non dovrà assolutamente sottovalutare l’avversaria. Il match tra Giorgi e Dart sarà il quarto incontro sul Center Court (il programma giornaliero inizierà alle ore 13:00 con lo scontro tra il croato Borna Gojo e il britannico Ryan Peniston). La partita si potrà seguire in diretta tv su SuperTennisTV (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Supertennis.tv e Super Tennix. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la bella vittoria al primo turno contro la britannica Sonny Kartal,tornerà in campo quest’per sfidare la padrona di casa Harrietnegli ottavi di finale del WTA 250 di. L’azzurra (testa di serie n.3) partirà ovviamente favorita, ma non dovrà assolutamente sottovalutare l’avversaria. Il match trasarà il quarto incontro sul Center Court (ilgiornaliero inizierà alle ore 13:00 con lo scontro tra il croato Borna Gojo e il britannico Ryan Peniston). La partita si potrà seguire in diretta tv su SuperTennisTV (212 di Sky e 64 del digitale terrestre) e in direttasu Supertennis.tv e Super Tennix. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta ...

