Calciomercato Napoli, altro addio in vista: lo ha detto il suo agente! (Di mercoledì 8 giugno 2022) La storia tra Matteo Politano ed il Napoli potrebbe essere già ai titoli di coda. Dopo solo due anni e mezzo infatti, l’esterno azzurro adesso impegnato con la Nazionale di Roberto Mancini negli impegni di UEFA Nations League, potrebbe lasciare la Campania. A rendere la cosa ancora più possibile è stata sicuramente la trattativa che Cristiano Giuntoli sta intavolando per portare a Napoli Federico Bernardeschi. L’ex Juventus potrebbe insidiare nelle gerarchie della fascia destra il mancino romano, il quale potrebbe dunque avere meno minutaggio da parte di Luciano Spalletti. Politano Napoli CalciomercatoNel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Radio Marte, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori azzurri fra cui Politano stesso, rilasciando delle dichiarazioni piuttosto forti ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) La storia tra Matteo Politano ed ilpotrebbe essere già ai titoli di coda. Dopo solo due anni e mezzo infatti, l’esterno azzurro adesso impegnato con la Nazionale di Roberto Mancini negli impegni di UEFA Nations League, potrebbe lasciare la Campania. A rendere la cosa ancora più possibile è stata sicuramente la trattativa che Cristiano Giuntoli sta intavolando per portare aFederico Bernardeschi. L’ex Juventus potrebbe insidiare nelle gerarchie della fascia destra il mancino romano, il quale potrebbe dunque avere meno minutaggio da parte di Luciano Spalletti. PolitanoNel corso della trasmissione Si gonfia la rete, in onda su Radio Marte, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori azzurri fra cui Politano stesso, rilasciando delle dichiarazioni piuttosto forti ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, PASSI AVANTI PER BERNARDSCHI Giocatore molto vicino, pronti 4 anni di contratto #SkySport… - DiMarzio : #Calciomercato | @EmpoliCalcio, riscattato #Vicario dal @CagliariCalcio: tre squadre sul portiere - SkySport : Napoli: Bernardeschi si è convinto, il 'sì' è più vicino. Le news di calciomercato #SkySport #Napoli #Bernardeschi… - sportal_it : Napoli in allarme: c'è un nuovo problema per De Laurentiis - BagaglioAzzurro : Nel 4-2-3-1 del Milan, Zaniolo come trequartista va a pennello, così come nel Napoli. Renato S. non mi fa impazzir… -