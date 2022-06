Alessia Merz, avete mai visto il figlio avuto con Fabio Bazzani? È tutto suo padre (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il figlio di Alessia Merz e Fabio Bazzani, Niccolò, sta seguendo le orme del padre nel mondo del calcio: lo avete mai visto? Alessia Merz è stata negli anni ’90 una vera e propria celebrità del mondo dello spettacolo, una delle showgirl più amate e seguite di quel periodo storico. Il successo è giunto grazie alla partecipazione al programma cult ‘Non è la Rai‘, ma è proseguito grazie al periodo da Velina a Striscia la Notizia e agli anni di attività come modella e attrice nei fotormanzi. A livello sentimentale la bella Alessia è stata legata a lungo al calciatore Giampiero Maini, ma il vero amore lo ha conosciuto nel 2005: si tratta ovviamente dell’ex calciatore Fabio ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ildi, Niccolò, sta seguendo le orme delnel mondo del calcio: lomaiè stata negli anni ’90 una vera e propria celebrità del mondo dello spettacolo, una delle showgirl più amate e seguite di quel periodo storico. Il successo è giunto grazie alla partecipazione al programma cult ‘Non è la Rai‘, ma è proseguito grazie al periodo da Velina a Striscia la Notizia e agli anni di attività come modella e attrice nei fotormanzi. A livello sentimentale la bellaè stata legata a lungo al calciatore Giampiero Maini, ma il vero amore lo ha conosciuto nel 2005: si tratta ovviamente dell’ex calciatore...

Advertising

Ginko_21 : @ProssimiC 1995: la sensuale Alessia Merz e la frizzante Cristina Quaranta, veline di Striscia la notizia in quella… - GianlucaBas : RT @TheResolutor: La regola dell'amico in Jolly Blue quando entra Alessia Merz - andrea516188 : RT @TheResolutor: La regola dell'amico in Jolly Blue quando entra Alessia Merz - pernambucano83 : RT @TheResolutor: La regola dell'amico in Jolly Blue quando entra Alessia Merz - ABrusaaa : RT @TheResolutor: La regola dell'amico in Jolly Blue quando entra Alessia Merz -