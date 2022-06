Traffico Roma del 07-06-2022 ore 18:30 (Di martedì 7 giugno 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione ulteriori disagi in quest’ultima ora per i viaggiatori della carreggiata interna del grande raccordo anulare in particolare tra Trionfale Salaria a causa di un precedente incidente cambia poco successivamente dove si rallenta sempre per Traffico intenso tra Nomentana e Prenestina code a tratti anche in esterna in questo caso tra l’autostrada di Fiumicino e la Tuscolana Traffico sostenuto ma senza altri disagi in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 mentre si continua a viaggiare rallentati a causa della circolazione sostenuta su via della Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria verso San Giovanni più Traffico Rispetto al precedente aggiornamento anche sulla tangenziale est tra via Tiburtina e via Salaria direzione stadio a ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 giugno 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione ulteriori disagi in quest’ultima ora per i viaggiatori della carreggiata interna del grande raccordo anulare in particolare tra Trionfale Salaria a causa di un precedente incidente cambia poco successivamente dove si rallenta sempre perintenso tra Nomentana e Prenestina code a tratti anche in esterna in questo caso tra l’autostrada di Fiumicino e la Tuscolanasostenuto ma senza altri disagi in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre si continua a viaggiare rallentati a causa della circolazione sostenuta su via della Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria verso San Giovanni piùRispetto al precedente aggiornamento anche sulla tangenziale est tra via Tiburtina e via Salaria direzione stadio a ...

Advertising

romaatac1 : ?? #BusRoma #Roma #RomaNord #RomaEst #RomaTPL ????Traffico intenso in via di #TorCervara tra via Tiburtina e via Enei… - G_Massa10 : La situazione traffico a #Roma non è mai stata così deleteria. Un giorno di questi ce moro d’infarto li in mezzo - romaatac1 : ?? #BusRoma #Roma #RomaEst #atac #RomaTPL ?? Incidente in via #Tuscolana alt. metro #Anagnina, traffico intenso da pi… - infoitinterno : Treno deragliato sulla Roma-Napoli, verso la fine del calvario per i pendolari: riattivata la linea, ma il traffico… - VAIstradeanas : 18:05 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -