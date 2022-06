Traffico Roma del 07-06-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione piùin quest’ultima Ora anche per un precedente incidente sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Cassia e Ilaria e successivi rallentamenti perintenso tra Nomentana e Prenestina circolazione sostenuta e rallentata in esterna tra Ostiense Tuscolana sono aumentati gli spostamenti in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico la circolazione rimane concentrata tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi va a San Giovanni nella città diun incidente in prossimità dei Binari nei Piazza Apollodoro ha comportato l’interruzione della linea tram 2 sostituita da autobus possibili disagi sempre per la presenza di un incidente su via Portuense altezza via della Casetta Mattei Maggiore ...