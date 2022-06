Tchouaméni e non solo: è l'estate dei colpi da 100 milioni (Di martedì 7 giugno 2022) Obiettivo raggiunto: dopo Antonio Rüdiger , ecco Aurelien Tchouaméni . Con un'offerta da 100 milioni di euro (80 più 20 di bonus) il Real Madrid si aggiudica anche il forte centrocampista del Monaco , ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 giugno 2022) Obiettivo raggiunto: dopo Antonio Rüdiger , ecco Aurelien. Con un'offerta da 100di euro (80 più 20 di bonus) il Real Madrid si aggiudica anche il forte centrocampista del Monaco , ...

Real Madrid scatenato: rinnova Modric e chiude Tchouameni L'esterno non farà ritorno in Brasile: nonostante i 34 anni compiuti a maggio, il brasiliano sente di essere ancora competitivo. L'idea è quella di rimanere in Europa per un'ultima stagione da ...