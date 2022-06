Ormai l'ambasciatore Razov è un caso: amico di Salvini e falco di Putin in Italia (Di martedì 7 giugno 2022) Alla Farnesina raccontano di averlo visto in imbarazzo quando gli è stato chiesto di motivare le accuse lanciate nei giorni scorsi “sulla moralità dei politici e media Italiani”.Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 giugno 2022) Alla Farnesina raccontano di averlo visto in imbarazzo quando gli è stato chiesto di motivare le accuse lanciate nei giorni scorsi “sulla moralità dei politici e mediani”.Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Potemkin959 : L'ambasciatore cinese in Russia, Zhang Hanhui “Dobbiamo porre fine una volta per tutte all'egemonia degli Stati Un… - CMecchinsi : @rusembitaly Sbornia cattiva ambasciatore? Secondo me ormai anche la vodka in Russia fa schifo. Non c'è altra spiegazione. - moffo33 : @manginobrioches Hanno parlato solo del Milan, l'ambasciatore è notoriamente tifoso rossonero. Forse il capitano an… - salva_savior : @lucianocapone Nascondevano le armi italiane. Giusto così, mica gli ucraini sono santerelli. Bertinotti l'ha detto.… - afgibi : Tutti contro @matteosalvinimi che ha visto l'ambasciatore di #Russia. Pur ormai lontano da MS osservo: 1) non siano… -