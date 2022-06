Napoli | Politano chiede la cessione | i probabili sostituti

Advertising

Diego31883 : RT @sportmediaset: Koulibaly-Napoli, aria di addio. Deulofeu vicino, Bernardeschi stuzzica #Napoli #Koulibaly #Calciomercato - CrapanzanoRobin : RT @sportmediaset: Koulibaly-Napoli, aria di addio. Deulofeu vicino, Bernardeschi stuzzica #Napoli #Koulibaly #Calciomercato - sportmediaset : Koulibaly-Napoli, aria di addio. Deulofeu vicino, Bernardeschi stuzzica #Napoli #Koulibaly #Calciomercato - SportdelSud : ???? Il #Napoli continua a cambiare forma: sarà ceduto anche Matteo #Politano. Chi erediterà la sua posizione sulla… - IagoAndrade14 : @Salvato53852661 @napolista @maxgallico Hai Zanoli Sei coperto Il Napoli há mostrato che ha i sostituti Di tutti tr… -

Corriere dello Sport

... Federico Bernardeschi Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Matteoha chiesto aldi essere ceduto: vuole cambiare aria. La cosa facilita la trattativa per Bernardeschi, che ...- A Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' è intervenuto Giuseppe Cannella : '... Se non parteo Lozano non penso che si spendano così tanti soldi per Deulofeu. Farlo giocare dietro ... De Canio consiglia il Napoli: "Orsolini può fare meglio di Politano" Matteo Politano sarebbe pronto all'addio al Napoli, a riportalo il Corriere dello Sport. Il giocatore del club azzurro, infatti, avrebbe chiesto la Secondo il Corriere dello Sport, l'esterno destro av ...Settimane intense in casa Napoli nella pianificazione della prossima stagione. Dopo la frenata registrata nel nuovo accordo con Dries Mertens, la società azzurra - mentre valuta profili per sostituire ...