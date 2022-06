Monopattini Dott anche a Catania e Palermo

Leggi su quotidianodiragusa

(Di martedì 7 giugno 2022)– FREE NOW, la Super App della Mobilità, prosegue l’estensione dei propri servizi di multi-modalità nel Sud Italia, annunciando l’integrazione in-app deinelle città di.Da questa settimana, isaranno disponibili in-app FREE NOW, consentendo agli utenti di scegliere il tipo di trasporto sostenibile più adatto alle proprie esigenze attraverso un’unica piattaforma. Grazie a questo lancio, infatti, gli utenti siciliani FREE NOW possono ora giovare della mobilità dolce e a zero emissioni. A seguire,le eBikeattualmente fruibili asaranno rese disponibili all’interno dell’app FREE NOW nel corso dell’anno. I...