Mercato Juve, i bianconeri tornano su Berardi: si avvicina il riscatto di Morata (Di martedì 7 giugno 2022) Mercato Juve, i bianconeri tornano sul vecchio pallino Berardi e sono vicini al riscatto di Morata dall'Atletico Madrid Il Mercato della Juve sta subendo dei mutamenti di giornata in giornata, soprattutto nel reparto offensivo. Quasi sfumato Di Maria che potrebbe andare al Barcellona, l'interesse torna su Berardi del Sassuolo. Arrivano novità anche sul fronte Morata dove il riscatto ormai sembra vicino da parte della Juventus che sta trattando con l'Atletico Madrid per un nuovo prestito. Lo riporta Gianluca Di Marzio a Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

