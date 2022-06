Medveded | anatema anti - Occidente | ' Vi odio | bastardi e saccenti Ci volete morti Finché campo | vi combatterò'

(Di martedì 7 giugno 2022) - Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex presidente russo su Telegram attacca gli ostili a Russia, nel giorno in cui Lavrov vola in Turchia per sbloccare la questione del grano. Zelensky ...

Gazzetta del Sud

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex presidente russo su Telegram attacca gli ostili a Russia, nel giorno in cui Lavrov vola in Turchia per sbloccare la questione del grano. Zelensky in ... Guerra in Ucraina, giornalista francese ucciso a Severodonetsk ROMA – Meno male che Dimitrj Medvedev, sempre ben vestito e pettinato, era stato descritto come un moderato, una colomba. Dopo che per anni aveva scaldato e tenuto la poltrona al suo boss Vladimir Put ...