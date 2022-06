Massimo Giletti nella bufera: “Verrà …” (Di martedì 7 giugno 2022) Massimo Giletti ha condotto una puntata davvero molto particolare di Non è l’Arena, la scorsa domenica 5 giugno 2022. Ebbene si, ad un certo punto della puntata, infatti, Massimo sarebbe praticamente svenuto e fortunatamente in studio pare ci fosse Myrta Merlino che ha preso le redini in mano della trasmissione, portandola avanti. Da quel momento il conduttore sembra sia finito al centro di una vera e propria bufera. Ma per quale motivo? Massimo Giletti, puntata particolare di Non è L’Arena quella del 5 giugno Massimo Giletti la scorsa domenica 5 giugno 2022 sembra che abbia avuto un malore in diretta, tanto che è stato costretto ad assentarsi per un pò. Fortunatamente in studio, tra gli ospiti pare ci fosse Myrta Merlino che dopo essersi ... Leggi su baritalianews (Di martedì 7 giugno 2022)ha condotto una puntata davvero molto particolare di Non è l’Arena, la scorsa domenica 5 giugno 2022. Ebbene si, ad un certo punto della puntata, infatti,sarebbe praticamente svenuto e fortunatamente in studio pare ci fosse Myrta Merlino che ha preso le redini in mano della trasmissione, portandola avanti. Da quel momento il conduttore sembra sia finito al centro di una vera e propria. Ma per quale motivo?, puntata particolare di Non è L’Arena quella del 5 giugnola scorsa domenica 5 giugno 2022 sembra che abbia avuto un malore in diretta, tanto che è stato costretto ad assentarsi per un pò. Fortunatamente in studio, tra gli ospiti pare ci fosse Myrta Merlino che dopo essersi ...

