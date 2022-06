La battaglia su due fronti di un prof. e uno sciopero ingiustificato (Di martedì 7 giugno 2022) Al direttore - Un liberale che parla chiaro: “Me ne fotto di quello che pensa la maggioranza degli italiani sulla guerra. Io penso che è necessario continuare a sostenere le ragioni dell’Ucraina sino alla sconfitta politica e militare di Putin. Aspetto un leader politico che dica la stessa cosa in termini netti e decisi” (Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, Twitter).Michele Magno Se si cerca qualcuno che esprima questo concetto con le parole, si resterà delusi. Se si cerca qualcuno che esprima questo concetto con i fatti, però, si resterà soddisfatti, e in Europa c’è solo l’imbarazzo della scelta. Al direttore - Caro Cerasa, voglio rivolgermi alla sua sensibilità, che so essere viva e accorta su questi temi, per parlarle di scuola. Io insegno Filosofia in un liceo classico di Napoli e l’altro giorno, con molti dubbi e molti mal di pancia, ho deciso di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 giugno 2022) Al direttore - Un liberale che parla chiaro: “Me ne fotto di quello che pensa la maggioranza degli italiani sulla guerra. Io penso che è necessario continuare a sostenere le ragioni dell’Ucraina sino alla sconfitta politica e militare di Putin. Aspetto un leader politico che dica la stessa cosa in termini netti e decisi” (Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, Twitter).Michele Magno Se si cerca qualcuno che esprima questo concetto con le parole, si resterà delusi. Se si cerca qualcuno che esprima questo concetto con i fatti, però, si resterà soddisfatti, e in Europa c’è solo l’imbarazzo della scelta. Al direttore - Caro Cerasa, voglio rivolgermi alla sua sensibilità, che so essere viva e accorta su questi temi, per parlarle di scuola. Io insegno Filosofia in un liceo classico di Napoli e l’altro giorno, con molti dubbi e molti mal di pancia, ho deciso di ...

