Italia-Ungheria | Donnarumma | “Per questa maglia si gioca anche senza un dito”

"La fascia da capitano è un'emozione indescrivibile assieme alla numero 1, non ci sono parole. Per questa maglia si gioca anche senza un dito, devo ringraziare lo staff medico perché due giorni fa era impensabile: con la mia voglia e il loro aiuto sono riuscito a essere in campo". Questo il commento di Gianluigi Donnarumma dopo la vittoria dell'Italia contro l'Ungheria, nel contesto della Nations League. "questa maglia per me è incredibile, giocherò finché è possibile – rimarca il portiere azzurro alla Rai -, c'è voglia di ripartire, di stare di nuovo bene insieme e di andare avanti così. Ci voleva la vittoria, anche grazie ai ragazzi che ci stanno dando una mano. Sapevamo di dover ...

